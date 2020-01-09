Всемирный банк прочит мировой экономике рост на 2,5% в 2020 году

В 2020 году рост мировой экономики достигнет 2,5% на фоне постепенного восстановления инвестиций и торговли после существенного спада в предыдущем году, однако риски снижения этих показателей сохраняются.

Такие данные приводятся в докладе Всемирный банк в выпуске доклада «Перспективы мировой экономики» за январь 2020 года.

Рост в группе стран с развитой экономикой замедлится в 2020 году до 1,4%, что будет частично обусловлено сохраняющейся вялостью конъюнктуры в обрабатывающей промышленности.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в этом году до 4,1%. Однако этот подъем не будет повсеместным: напротив, он обусловлен ожидаемым улучшением показателей в небольшом числе крупных стран, часть которых преодолевает имевший место в недавнем прошлом существенный спад. Как ожидается, примерно в трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран рост экономики в этом году замедлится из-за более низких, нежели ожидалось, показателей экспорта и инвестиций.

Согласно прогнозам, темпы роста экономики США в этом году замедлятся до 1,8%, что станет отражением негативных последствий предпринятого ранее повышения пошлин и роста неопределенности. Прогноз по темпам экономического роста в зоне евро был пересмотрен в сторону понижения: как ожидается, они упадут до 1% на фоне низкой активности в промышленности.

В 2020 году темпы роста экономики стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона снизятся до 5,7%, что станет отражением продолжающегося в этом году умеренного замедления в Китае до 5,9%, происходящего на фоне сохраняющихся сложностей внутри страны и за рубежом, в том числе не исчерпавших себя последствий торговых трений. Ожидается, что показатели экономического роста в регионе без учета Китая немного повысятся – до 4,9%, поскольку в целом благоприятная ситуация в финансовой сфере, сложившаяся благодаря низкой инфляции и устойчивому притоку капитала в некоторые страны (Вьетнам, Камбоджа, Таиланд и Филиппины), окажет позитивное воздействие на внутренний спрос, а в сфере инфраструктуры развернется реализация крупных государственных проектов (Таиланд и Филиппины).

Темпы экономического роста в Европе и Центральной Азии окрепнут в 2020 году до 2,6% при условии стабилизации цен на основные сырьевые товары, роста в зоне евро и восстановления темпов роста экономики Турции (до 3%) и России (до 1,6%). В странах Центральной Европы темпы экономического роста, как ожидается, замедлятся до 3,4% на фоне ослабления эффекта мер бюджетной поддержки и сохранения демографических проблем, тогда как экономика стран Центральной Азии, согласно прогнозам, будет устойчиво расти высокими темпами благодаря осуществлению структурных преобразований. Ожидается, что на Западных Балканах темпы экономического роста окрепнут до 3,6% – хотя на этот прогноз могут повлиять последствия опустошительных землетрясений, – а на Южном Кавказе рост экономики замедлится до 3,1%.

Рост экономики Латинской Америки и Карибского бассейна ускорится в 2020 году до 1,8% благодаря крепнущим темпам экономического роста в крупнейших странах и увеличению внутреннего спроса на уровне региона.

В Бразилии повышение доверия со стороны инвесторов вкупе с постепенным смягчением условий кредитования и мер по регулированию рынка труда, как ожидается, будут способствовать ускорению темпов роста экономики до 2%. Прогноз показывает, что темпы роста экономики Мексики вырастут до 1,2%, поскольку снижение политической неопределенности будет способствовать приросту инвестиций, тогда как в Аргентине ожидается замедление темпов спада до 1,3%. Успешное осуществление инфраструктурных проектов в Колумбии, по прогнозам, будет способствовать увеличению повышению темпов экономического роста до 3,6%. Прогнозируется, что темпы роста экономики стран Центральной Америки окрепнут до 3% благодаря смягчению условий кредитования в Коста-Рике и прекращению задержек с осуществлением строительных проектов в Панаме. Темпы экономического роста в Карибском бассейне, как ожидается, ускорятся до 5,6%, главным образом, благодаря разработке морских нефтяных месторождений в Гайане.

Экономику Ближнего Востока и Северной Африки ждет в 2020 году незначительное повышение темпов роста – до 2,4%, в основном за счет прироста инвестиций и улучшения делового климата. В странах-экспортерах нефти экономический рост, как ожидается, ускорится и достигнет 2%. Представляется, что инвестиции в инфраструктуру и реформы в сфере делового климата будут способствовать ускорению роста экономики стран – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива до 2,2%. Ожидается, что ситуация в экономике Ирана стабилизируется после годичного спада на фоне ослабления воздействия санкций со стороны США и стабилизации добычи и экспорта нефти, тогда как в Алжире на фоне ослабления неопределенности в политической сфере и увеличения инвестиций прогнозируется ускорение темпов экономического роста до 1,9%. Темпы роста экономики стран-импортеров нефти, как ожидается, повысятся до 4,4%. Рост инвестиций и частного потребления будет, как ожидается, способствовать ускорению экономики Египта в 2020 ф.г. до 5,8%.

В 2020 году экономический рост в Южной Азии ускорится до 5,5% при условии некоторого роста внутреннего спроса и благоприятных последствий стабилизации политической ситуации для экономической активности в Индии и Шри-Ланке, а также повышения предпринимательской уверенности и поддержки за счет инвестиций в инфраструктуру в Афганистане, Бангладеш и Пакистане. В Индии, где, как ожидается, сохранятся проблемы с кредитованием со стороны небанковских финансовых компаний, прогнозируется замедление темпов роста экономики до 5% в 2019-2020 ф.г., завершающемся 31 марта, и ускорение до 5,8% в следующем финансовом году. В Пакистане, как ожидается, после снижения темпов роста экономики до 2,4% в 2019-2020 ф.г., завершающемся 30 июня, они повысятся до 3% в следующем финансовом году. В Бангладеш, по прогнозам, темпы экономического роста немного снизятся до 7,2% в 2019-2020 ф.г., завершающемся 30 июня, и вновь укрепятся до 7,3% в следующем финансовом году. Темпы роста экономики Шри-Ланки составят, согласно прогнозу, 3,3%.

В Африке к югу от Сахары в 2020 году темпы роста экономики повысятся до 2,9% при условии роста доверия со стороны инвесторов в некоторых крупных странах, смягчения остроты проблем с энергоснабжением, содействия растущей нефтедобычи восстановлению экономики в странах-экспортерах нефти и продолжения устойчивого роста в странах – экспортерах сельскохозяйственной продукции.

Этот прогноз ниже, чем ожидалось ранее, что обусловлено ослаблением спроса со стороны ведущих торговых партнеров, снижением цен на сырье и неблагоприятной внутренней ситуацией в ряде стран региона. Темпы экономического роста в Южной Африке, как ожидается, повысятся до 0,9% при условии осуществления новой администрацией программы реформ, уменьшения политической неопределенности и постепенного восстановления объемов инвестиций. В Нигерии ожидается незначительное повышение темпов роста экономики до 2,1%, при том, что макроэкономические условия не способствуют укреплению доверия. В Анголе, как ожидается, экономический рост ускорится до 1,5% при том условии, что проводимые ныне реформы обеспечат укрепление макроэкономической стабильности, улучшат деловой климат и будут способствовать привлечению частных инвестиций. В странах Западноафриканского экономического и валютного союза ожидается сохранение темпов экономического роста на уровне 6,4%. В Кении, как представляется, темпы роста экономики немного повысятся и достигнут 6%.