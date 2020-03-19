Fitch резко ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2020 г. - до 1,3% с 2,5%

Международное рейтинговое агентство Fitch почти вдвое понизило прогноз роста мирового ВВП в 2020 году - до 1,3% с 2,5%, ожидавшихся в декабре 2019 года - из-за эпидемии коронавируса, сообщает ТАСС.

«Объем мирового ВВП падает. По большому счету глобальная экономика уже в рецессии», - говорится в отчете агентства.

Замедление роста означает, что объем мирового ВВП будет на $850 млрд ниже, чем ожидалось в декабре, указывают в Fitch. При этом аналитики агентства не исключают падения мировой экономики, если странам G7 придется ввести еще более масштабные ограничения.

Уже предпринятые макроэкономические меры на данном этапе лишь ограничат ущерб, но могут стимулировать экономический рост во второй половине 2020 года, считают эксперты.

Они указывают, что шок для китайской экономики был очень серьезным - ВВП страны в первом квартале 2020 года может упасть на 5% к предыдущему кварталу и на 1% в годовом выражении.

Согласно новым прогнозам Fitch, ВВП Китая в этом году вырастет лишь на 3,7% (предыдущий прогноз - 5,9%) против 6,1% в 2019 году.

Распространение коронавируса привело к тому, что ряд стран, в том числе Италия, Испания и Франция, были вынуждены ввести жесткий карантин. Fitch ожидает, что по итогам года экономика этих стран снизится. В частности, ВВП Италии упадет на 2% , а Испании - на 1%. ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 0,4%.

Аналитики также ухудшили прогноз роста экономики США по итогам года до 1% с 2%. При этом во втором кварте ожидается снижение американского ВВП.