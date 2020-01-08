Рублевые облигации Нацбанка РБ на 1 год пока не заинтересовали финансовый сектор

Нацбанк Беларуси начал реализацию взятого на себя обязательства отказаться от размещения валютных облигаций на внутреннем рынке страны и провел сегодня два аукциона по размещению рублевых облигаций со сроком обращения 91 и 364 дня.

«К аукциону со сроком обращения облигаций 91 день были допущены заявки, содержащие 2 предложения от 2 участников со ставкой 6,8998% годовых на общую сумму 109,99 млн. рублей. Принято решение установить ставку отсечения в размере 6,8998% годовых, при этом фактический объем размещения составил 109,99 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 6,8998% годовых, удовлетворено 2 предложения от 2 участников», - сообщил регулятор.

А вот аукцион со сроком обращения 364 дня признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Желающих вложиться в белорусские рубли со сроком возврата лишь через 4 с лишним месяца после проведения президентских выборов пока не нашлось.

Примечательно, что сам регулятор привлекает избыточную ликвидность на рынке по более высоким ставкам. Так сегодня, 8 января, Нацбанк провел депозитный аукцион на срок 7 дней.

К аукциону было допущено 30 заявок от 20 банков со ставками от 8,88 % до 8,90 % годовых на общую сумму 2981,5 млн. рублей. Принято решение установить объем депозитов в сумме 2938,3 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 8,89 % годовых, удовлетворено 28 заявок от 20 участников.