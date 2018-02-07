Минфин РБ не смог продать все гособлигации на аукционе

Министерство финансов провело 6 февраля аукцион по размещению государственных облигаций 246-го выпуска, номинированных в иностранной валюте.

Как сообщает министерство, всего к участию в аукционе были допущены 60 заявок от 43 участников со ставками от 4,25% до 8,00% годовых на общую сумму 173,31 млн долларов.

В ходе аукциона удовлетворили 38 заявок на сумму 39,116 миллионов долларов.

В результате принято решение установить объем государственных валютных облигаций 246-го выпуска в сумме 50 млн долларов США со ставкой процентного дохода – 5% годовых.

Неразмещенный остаток валютных облигаций 24-6го выпуска составляет 10,884 млн долларов США и будет доразмещен в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 12 февраля.