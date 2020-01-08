МВФ закрывает представительство в Греции

Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, передает ТАСС.

«Я приветствую наше совместное решение закрыть бюро МВФ в Афинах в ближайшие месяцы и продолжать сотрудничать, но уже как страна, которая вышла из-под строгой системы надзора» со стороны международных кредиторов, сказал Мицотакис, заявление которого распространила пресс-служба главы правительства.

По словам премьера, за последние шесть месяцев после его прихода к власти на выборах 7 июля 2019 года Греция «вступила в период развития и эффективных структурных реформ». «Наши отношения с Фондом не всегда были легкими, но я думаю, что мы согласны по ряду важных вопросов, таких как необходимость сокращения в 2021 году первичного профицита госбюджета (превышение государственных доходов над расходами без учета выплат по внешнему долгу - прим. ТАСС)», - подчеркнул Мицотакис, поблагодарив главу МВФ за ее поддержку Греции в этом процессе.

Премьер выразил мнение, что пришло время обсудить с международными кредиторами страны тему снижения высоких показателей первичного профицита госбюджета, которые были ими установлены с целью обеспечения погашения Афинами долгов по внешнему долгу.

«Я считаю, что пришло время для этой дискуссии с нашими партнерами по еврозоне. Мы - заслуживающее доверия правительство, мы проводим реформы, мы находимся в условиях низких процентных ставок, наши затраты по привлечению займов сейчас ниже, чем у Италии. Нет никаких оснований ограничивать себя такими высокими первичными профицитами», - подчеркнул глава правительства, добавив, что Афины с нетерпением ждут новой главы в отношениях с международными кредиторами, в том числе с МВФ, «отношений позитивного сотрудничества».