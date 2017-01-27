Минфин Греции не согласился с новыми требованиям МВФ по мерам экономии

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос выступил против требований МВФ законодательно принять дополнительные меры экономии на период после окончания в 2018 году третьей программы помощи.

Такие меры будут связывать будущие правительства, что не соответствует европейским и демократическим ценностям, заявил Цакалотос после заседания Еврогруппы, на котором Греции не удалось добиться положительной оценки хода реформ. Без такой оценки Афины не могут получать кредиты по программе помощи объемом 86 миллиардов евро, необходимые для обслуживания долга.

Ряд европейских стран требует участия МВФ в программе помощи, по которой средства пока выдает лишь ESM. Со своей стороны Международный валютный фонд заявляет, что будет полноценно участвовать в программе кредитования Греции, то есть оказывать не только консультативную, но и кредитную поддержку, если Афины согласятся на ряд новых реформ, рассчитанных на период после 2019 года. МВФ считает необходимыми структурные реформы на рынке труда, пенсионного обеспечения и налогообложения.

"МВФ хочет в настоящее время законодательно закрепить меры на период после программы. Это отходит от демократической культуры в Европе. Нецелесообразно требовать от страны, участвующей в программе, законодательно закрепить на два-три года вперед то, что она будет делать в 2019 году. Речь идет об обязательстве, которое далеко выходит за демократические европейские рамки и моральные ценности, которые вдохновляют Европу", — сказал Цакалотос.

Он выразил надежду, что будут предложены инициативы, чтобы преодолеть разногласия, поскольку все стороны хотели бы быстро найти решение.

Цакалотос сообщил также, что Греция не заняла большую часть времени на заседании Еврогруппы, и несмотря на то, что министры финансов стран еврозоны не утвердили второй обзор программы реформ, было общее мнение, что греческая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

Министр выразил надежду, что по итогам 2016 года в Греции будет положительный рост экономики, хотя на 2016 год были прогнозы отрицательного роста. Греция рассчитывала, что второй обзор программы реформ будет утвержден 26 января. Однако накануне заседания Еврогруппы появились сообщения, что к соглашению удастся прийти до 20 февраля.

В заявлении по итогам заседания Еврогруппы министры финансов "призвали греческие власти и учреждения кредиторов возобновить переговоры для согласования пакета реформ, которые хотели все участники". "Реформы касаются рынков труда и продуктов в Греции, энергетики и других отраслей промышленности. Также, например, ожидается соглашение по среднесрочной фискальной стратегии Греции после 2018 года", — говорится в заявлении.

Правительство Греции ранее неоднократно заявляло, что не будет принимать законодательные меры на период после текущей третьей программы.