Последнее обновление: 04.01.2020 11:49

Лукашенко продал Барановичский молкомбинат Мошенскому

Власти Брестской области продали контрольный пакет акций ОАО "Барановичский молочный комбинат".

Покупателем 136 425 акций, что составляет 50,7% уставного фонда, стало ОАО "Савушкин продукт", заплатив 48,3 млн. рублей.

Как сообщает Госкомимущество, акции проданы «по рыночной стоимости». Следует отметить, что госпакет акций комбината отчужден путем прямой продажи согласно распоряжению Лукашенко от 23 декабря 2019 года.

В соответствии с договором, в течение первых 2 лет покупатель обязан инвестировать в предприятие не менее 10 млн. рублей через покупку акций допвыпуска для увеличения мощностей по производству полутвердых сыров до 30 т в сутки; сохранить уровень зарплаты и количество рабочих мест.

Также покупателю запрещено до 1 января 2022 года без согласования с Брестским облисполкомом менять основной вид деятельности комбината.

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