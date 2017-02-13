Власти Беларуси в текущем году выставят на продажу акции 19 госпредприятий

Власти Беларуси в текущем году намерены предложить к продаже акции 19 государственных промышленных предприятий.

Как сообщает Министерство промышленности, на продажу выставляются весь принадлежащий Беларуси пакет акций ОАО "Гродненский завод торгового машиностроения", "Минский завод отопительного оборудования", "Коралл", "Витебский приборостроительный завод", "Брестский электромеханический завод" и "Гомельский завод измерительных приборов".

Кроме того, стратегическому инвестору под конкретные инвестиционные проекты продается до контрольный пакет акций ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" и ОАО "Гомсельмаш". Продаваться они будут на основании нормативного правового акта, подписанного Лукашенко, с заключением инвестдоговора.

"Гомсельмаш" является производителем зерно- и кормоуборочных комбайнов, косилок, початко- и картофелеуборочных комбайнов, другой сельскохозяйственной техники. Всего выпускается 16 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и модификаций, 70 видов адаптеров и приспособлений для уборки различных культур.

Холдинг "Горизонт" объединяет 25 компаний, работающих по 6 бизнес-направлениям. Предприятия холдинга работают в таких сферах, как производство бытовой и промышленной электроники, строительство, логистика.

Холдинг "Автокомпоненты" включает 11 предприятий.