Рост ВВП Грузии в январе-ноябре составил 5,3%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии в январе-ноябре 2019 года составил 5,3% в сравнении с 4,7% за аналогичный период прошлого года, сообщила во вторник предварительные данные Национальная статистическая служба.

В ноябре рост ВВП ускорился до 6,4% с 2,2% годом ранее и с 5,7% в октябре текущего года.

Наибольший рост в ноябре был зафиксирован в строительстве, торговле, перерабатывающей промышленности и транспорте. В сфере недвижимого имущества, а также сфере развлечений рост замедлился, передает Reuters.

В прошлом году рост ВВП Грузии слегка замедлился до 4,8% с 5,0% годом ранее.

Правительство Грузии, по территории которой проходят трубопроводы для транспортировки каспийских нефти и газа из Азербайджана в Европу, ожидает в текущем году роста экономики на уровне не менее 5%.

При этом глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе сказал Рейтер в сентябре, что рост может составить 4,5% на фоне введенного РФ запрета на авиасообщение между двумя странами и сокращения числа российских туристов.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Грузии в текущем году на 4,6%.

Рейтинговое агентство Fitch в августе пересмотрело прогноз экономического роста в Грузии в текущем году до 4,3% с прежнего прогноза на уровне 4,6%, а агентство Moody’s в сентябре подтвердило рейтинг на уровне BA2 со “стабильным” прогнозом.