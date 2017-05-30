Рост ВВП Грузии ускорился до 4,2% в январе-апреле

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии ускорился в январе-апреле текущего года до 4,2 процента с 2,8 процента годом ранее, сообщила Национальная статистическая служба страны во вторник.

Бывшая советская республика, по территории которой проходят трубопроводы для транспортировки каспийских нефти и газа из Азербайджана в Европу, столкнулась с трудностями в связи с ухудшением экономического положения в странах-торговых партнерах, сокращением экспорта и объёмов поступающих в страну денежных переводов.

В апреле рост ВВП замедлился до 2,1 процента с 4,3 процента годом ранее и с 5,3 процента в марте текущего года.

Экономический рост замедлился до 2,2 процента в 2016 году с 2,9 процента годом ранее и оказался ниже трехпроцентного прогноза правительства на прошлый год.

Ситуация стала несколько улучшаться с января текущего года - экспорт увеличился в январе-апреле на 30 процентов до $788 миллионов, дефицит торгового баланса сократился на 26,9 процента, переводы увеличились на 19 процентов до $396 миллионов, а лари начал укрепляться по отношению к доллару США.

Правительство прогнозирует экономический рост на уровне 4 процентов в 2017 году.