Транснефть и Казтрансойл подписали соглашение о компенсациях за грязную нефть

Российская трубопроводная монополия Транснефть и казахстанский оператор трубопроводов Казтрансойл подписали заключительное соглашение о выплате 38 казахстанским компаниям денежных компенсаций за загрязненную хлорорганикой нефть, сообщила в понедельник казахская компания.

«Ранее аналогичные соглашения о выплате компенсации были заключены в интересах 32 казахстанских нефтяных компаний, из них 14 компаниям уже произведены выплаты со стороны Транснефти», - говорится в сообщении Казтрансойла.

Казахская компания не уточнила, о каких именно суммах идет речь, передает Reuters.

Казтрансойл совместно с Транснефтью поэтапно подписывал соглашения о выплате компенсаций с 38 казахстанскими компаниям, пострадавшими от загрязнения сырья.