Курсы наличной валюты в банках Минска на 19 декабря 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 2,104 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 2,109 /b> рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 2,34 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,001 рубля и составила 2,346 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,36(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,36 (снизился на 0,01 рубля).