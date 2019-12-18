Последнее обновление: 18.12.2019 10:29

Курсы наличной валюты в банках Минска на 18 декабря 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 2,102 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 2,108 /b> рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,001 рубля и составила 2,34 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,347 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,36( вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,37 (не изменился).

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