Китай и США договорились о первой фазе торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и китайские высокопоставленные чиновники в пятницу сообщили о том, что Вашингтон и Пекин договорились о первой фазе торговой сделки, включающей сокращение американских пошлин на китайские товары.

Стороны не раскрыли деталей соглашения относительно того, какой объем американской сельхозпродукции будет закупать Китай - камня преткновения затянувшихся переговоров, передает Reuters.

“Мы достигли соглашения об очень крупной первой фазе сделки с Китаем”, - написал Трамп в твиттере в пятницу.

По словам Трампа, Китай договорился о большом количестве структурных изменений и объемных закупках сельхозпродукции, энергоресурсов, промтоваров. США отказались от планов ввести новые пошлины на китайские товары стоимостью $160 миллиардов 15 декабря, а также снизить существующие тарифы до 7,5%.

Соглашение касается интеллектуальной собственности, научно-технического обмена, финансовых услуг, сельского хозяйства, собственной валюты и иностранных валют, сообщило в пятницу Торговое представительство США (USTR).

США сохранят пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары общей стоимостью $250 миллиардов, но сократят до 7,5% пошлины на товары стоимостью $120 миллиардов, сообщило USTR.

В ходе пресс-конференции в пятницу китайские чиновники сообщили, что Пекину и Вашингтону удалось достичь значительного прогресса в ходе переговоров о первой фазе торгового соглашения.

Китай будет импортировать больше американской пшеницы и кукурузы, сказал вице-министр сельского хозяйства Китая.

США хотели, чтобы КНР подтвердил готовность в 2020 году купить американской сельхозпродукции на $50 миллиардов. Пекин был не согласен.

На вопрос о конкретной сумме, прописанной в соглашении, официальные лица в Пекине сообщили, что детали сделки будут раскрыты позднее.

По словам китайской стороны, сделка подразумевает больше защиты для зарубежных компаний в Китае и китайских компаний в США.