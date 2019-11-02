ВТО разрешила Китаю ввести миллиардные пошлины на товары из США

Китай имеет право наложить ответные штрафные пошлины на товары и услуги из США в размере почти 3,6 миллиарда долларов в год.

В пятницу, 1 ноября, арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве вынес решение по начавшемуся в 2014 году торговому конфликту между двумя странами. К нынешним разногласиям в сфере торговли решение ВТО отношения не имеет, передает DW.

Почти 6 лет назад Китай пожаловался на методологию, с помощью которой США исследовали китайскую экспортную практику и пришли к выводу о демпинге со стороны КНР. Арбитраж ВТО признал правоту Китая и указал на нарушение Вашингтоном ряда правил организации. В ВТО также отметили, что США не изменили эти методы в надлежащее время.

В середине октября ВТО официально одобрила решение США о введении масштабных торговых санкций на товары из Евросоюза из-за получения европейским авиастроительным концерном Airbus незаконных субсидий.

Арбитраж ВТО установил, что Евросоюз и его члены - Великобритания, Франция, Германия и Испания так и не отменили незаконные субсидии для Airbus, которые затрудняли реализацию продукции его американскому конкуренту концерну Boeing. 18 октября США ввели на европейские товары санкции на рекордную сумму в 7,5 миллиарда долларов.