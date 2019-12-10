Последнее обновление: 10.12.2019 11:49

Курсы наличной валюты в банках Минска на 10 декабря 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 2,113 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 2,119 /b> рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,003 рубля и составила 2,338 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,001 рубля и составила 2,343 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,32(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,33 (не изменился).

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика