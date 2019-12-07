Последнее обновление: 07.12.2019 10:18

Трамп потребовал от Всемирного банка не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп считает, что Всемирный банк должен прекратить выдавать кредиты Китаю. Об этом он написал в своем Twitter.

«Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? Как это возможно? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это необходимо прекратить!» — заявил Трамп.

В феврале текущего года Трамп выдвинул на должность руководителя Всемирного банка замминистра финансов по международным делам Дэвида Мэлпаса, который критиковал деятельность банка, в том числе из-за крупных ссуд Китаю. Его кандидатуру утвердили в апреле, передает РБК.

С 2018 года США и Китай находятся в состоянии торговой войны, которая началась после повышения Трампом пошлин на ряд китайских товаров. Китай принял ответные меры. Сейчас стороны ведут переговоры о торговой сделке, которая может завершить торговую войну. При этом при срыве переговоров по сделке Трамп пообещал «существенно» увеличить пошлины на китайские товары.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование