Всемирный банк выделил Китаю $150 млн на содержание автодорог

Исполнительный совет директоров Всемирного банка одобрил выдачу Китаю кредита на сумму 150 миллионов долларов на содержание автодорог в восточной провинции Аньхой, говорится в сообщении финансового института.

"Цель проекта – улучшение содержания автодорог и управления активами в участвующих муниципалитетах и уездах провинции Аньхой", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВБ.

Агентство Синьхуа со ссылкой на представительство банка в Китае сообщает, что с 2017 по 2023 годы провинция Аньхой реализует показательный проект в области содержания автодорог. Проект обойдется более чем в 290 миллионов долларов, из них правительственные ассигнования составят более 140 миллионов долларов, остальные 150 миллионов долларов будут обеспечиваться за счет кредита от Всемирного банка.

ВБ отметили, что Китай обладает второй по величине сетью автомобильных дорог в мире. В 2014 году их протяженность составляла 4,46 миллиона километров. Однако в сфере содержания автодорог Китай сталкивается с такими проблемами, как недостаток средств и невысокий уровень маркетизации, пишет агентство.