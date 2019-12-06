Нацбанк РБ допустил снижение ЗВР в ноябре 2019 года на $34,9 млн.

Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2019 года, по предварительным данным, составили $9 158,9 млн.

За ноябрь 2019 года золотовалютные резервы снизились на $34,9 млн. или 0,4% после роста в октябре 2019 года на $362,9 млн. или 4,1%.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам ноября обусловлено плановым погашением Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $193 млн.», - говорится в сообщении Нацбанка РБ.