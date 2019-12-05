Курсы наличной валюты в банках Минска на 5 декабря 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2,115 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,003 рубля и составил 2,121 /b> рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,007 рубля и составила 2,343 рубля, минимальная продажа выросла на 0,006 рубля и составила 2,346 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,31(вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,32 (вырос на 0,02 рубля).