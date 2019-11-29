Число безработных в Германии снизилось до рекордного уровня

Число безработных в Германии в ноябре сократилось на 24 тысячи, до 2,180 миллиона человек - наименьшего показателя с момента воссоединения Германии. Такие данные приводит в пятницу, 29 ноября, в Нюрнберге Федеральное агентство по труду.

По сравнению с минувшим годом снижение составило 6 тысяч человек. При этом процентный показатель остался неизменным - на уровне в 4,8.

Агентство зафиксировало 736 тысяч открытых вакансий. Однако по сравнению с минувшим годом их число сократилось на 71 тысячу, передает DW.

В начале сентября Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) 12 сентября обнародовал новые данные по индикатору конъюнктуры, согласно которому угроза рецессии в Германии составляет 59,4 процента в сравнении с 43 процентами, о которых сообщалось в августе. Это - самый высокий индикатор с зимнего периода 2012-13 годов.