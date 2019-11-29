Последнее обновление: 29.11.2019 13:00

Курсы наличной валюты в банках Минска на 29 ноября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2,105 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 2,112 /b> рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,01 рубля и составила 2,32 рубля, минимальная продажа выросла на 0,004 рубля и составила 2,324 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,29(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,30 (не изменился).

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