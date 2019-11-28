Курсы наличной валюты в банках Минска на 28 ноября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,026 рубля и составил 2,1 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,029 рубля и составил 2,11 /b> рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,026 рубля и составила 2,31 рубля, минимальная продажа выросла на 0,029 рубля и составила 2,291 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,28(вырос на 0,04 рубля), минимальный курс продажи составил 3,30 (вырос на 0,05 рубля).