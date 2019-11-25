Доход от продаж видеоигр в этом году составит почти $150 миллиардов

Доход от мировых продаж видеоигр составит в этом году 148,8 миллиарда. Это на 7,2 % больше, чем в 2018 году. Об этом сообщила аналитическая компания Newzoo.

Изначально аналитики прогнозировали, что продажи компьютерных игр за 2019 год по всему миру составят $152.1 миллиарда. Однако показатели пришлось пересмотреть из-за замедлившегося дохода от рынка консолей, передает УНИАН.

В целом же консоли Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch заняли 30% рынка и их доход составил $45,3 миллиарда. ПК досталось 24% рынка. А вот больше всего дохода принесли мобильные игры. Они охватили 46% рынка и их доход составил $68,2 миллиарда.

Специалисты подчеркивают, что несмотря на корректировку своих прогнозов все основные сегменты рынка в этом году продолжают расти, и это при том, что 2018 год был рекордным – благодаря нескольким AAA-играм, жанру «королевской битвы», и успеху консоли Nintendo Switch.

Также аналитики из Newzoo спрогнозировали, что к 2022 году мировые продажи видеоигр должны подняться до $189 миллиардов. По их оценкам, около 80% от общих доходов придется на мобильные и консольные игры.