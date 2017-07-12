Филиппины станут новой площадкой для развития игорной индустрии

Представители корпорации Udenna сообщили, что их следующий проект будет интегрированным казино-курортом. Местом для постройки курорта выбрали г. Себу (Филлипины). Примерная стоимость реализации проекта составляет порядка 300 млн. долларов. Развлекательный комплекс уже имеет название, а уже через три месяца планируется начало его строительства.

Само казино будет расположено в центральной части региона, и станет первым развлекательным комплексом, который расположен за пределами Манилы. Местным игрокам даже не требуется посещать онлайн-ресурсы, поскольку в столице и так слишком много казино, из-за чего правительство ввело запрет на выдачу новых лицензий.

Сейчас игорный регулятор Филиппин PAGCOR завлекает инвесторов для постройки новых казино и интегрированных курортов с азартными развлечениями вне столицы. Это позволит ускорить развитие индустрии азартных игр и туризма в регионе, несмотря на существование крупного конкурента в лице Китая, который сейчас наиболее привлекателен для состоятельных клиентов. В Маниле разрешение на деятельность казино не будут выдаваться в течение последующих пяти лет, поэтому единственный вариант своего казино в регионе, это обустроиться где-то за пределами столицы или работать через интернет, как EnergyCasino nur die besten Spiele. Многие операторы казино обдумывают подобное предложение.

Дэнис Уи – президент Udenna, высказал свое мнение по поводу нынешней ситуации с азартными играми на Филиппинах. По его словам, Филиппины являются отличным вариантом для создания комфортного края, где можно будет не только найти азартное развлечение по душе, но и провести деловую встречу или сделать выгодное вложение. Интегрированные курорты будут только позитивно влиять на развитие региона в этом направлении.