Последнее обновление: 25.11.2019 10:00

Курсы наличной валюты в банках Минска на 25 ноября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2,051 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,007 рубля и составил 2,057 /b> рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,001 рубля и составила 2,265 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,269 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,22( вырос на 0,01 рубля) .

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