Последнее обновление: 22.11.2019 13:06

Курсы наличной валюты в банках Минска на 22 ноября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 2,046 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 2,05 /b> рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 2,264 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,269 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,21(не изменился) .

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