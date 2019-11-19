Последнее обновление: 19.11.2019 20:20

НАТО признает космос сферой военной деятельности

Категории: НАТО Космос

В среду, 20 ноября, на встрече в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО должны принять постановление, согласно которому, космическое пространство будет признано пятой сферой военной деятельности.

Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Польское радио.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО будет своего рода подготовкой к саммиту лидеров военного блока, который пройдет в Лондоне через две недели. Это будет юбилейный саммит в 70-ю годовщину создания НАТО.

Традиционно сферами военной деятельности были суша, воздух и море. Несколько лет тому назад было добавлено киберпространство. Признание космоса еще одной сферой военной деятельности – это ответ на работы России, а также Китая над установкой и развитием противоспутниковых систем.

Генеральный секретарь НАТО предупредил, что военный блок не планирует милитаризировать космос.

«Союзники признали, что это вызов, угроза и необходимо координировать наши действия в этой сфере. Космическое пространство важно для наших миссий», - сказал он.

Йенс Столтенберг также сообщил, что за несколько дней до саммита НАТО штаб-квартира опубликует последние данные, касающиеся расходов на оборону. Он подчеркнул, что за последние пять лет союзники увеличивали расходы на оборону. Это должно послужить для президента США доказательством того, что европейцы серьезно относятся к своим обязанностям в рамках НАТО.

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