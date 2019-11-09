Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Великобритании со стабильного до негативного.

Причиной пересмотра прогноза стало «ослабление институтов», повлекшее за собой серьезные проблемы в связи с Brexit. При этом Moody's подтвердило сам суверенный рейтинг страны на уровне Аа2, говорится в сообщении агентства.

Поддержка рейтинга обеспечивается за счет экономической диверсификации, прочных основ денежно-кредитной политики королевства и гибкого рынка труда.

В то же время, рейтинг ограничивает высокая долговая нагрузка страны и низкий рост производительности.

Moody's пересмотрело кредитный рейтинг Великобритании в сентябре 2017 года, понизив его на одну ступень с Aa1 до Aa2 со стабильным прогнозом. Главными причинами снижения в агентстве назвали ожидание ослабления государственных финансов в связи с Brexit.