Последнее обновление: 29.10.2018 11:37

Fitch подтвердило кредитный рейтинг Великобритании с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в национальной и иностранной валютах на уровне «AA» с негативным прогнозом, сообщило агентство.

«Рейтинги Великобритании отражают баланс между высокодоходной, диверсифицированной и развитой экономикой страны и относительно высоким уровнем государственной задолженности. Поддержку рейтингу также оказывает статус фунта стерлинга как резервной валюты, богатые рынки капитала и сильные показатели управления», - говорится в сообщении агентства.

При этом негативный прогноз рейтинга отражает сохраняющиеся риски «жесткого» сценария выхода страны из Евросоюза (Brexit), что может негативно сказаться на торговле, инвестициях и экономических перспективах Великобритании в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

По прогнозу агентства, рост ВВП страны в 2018 году замедлится до 1,3% с 1,7% в 2017 году.

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