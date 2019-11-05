В Беларуси избрано руководство Аудиторской палаты

На прошедшем сегодня 5 ноября 2019 года учредительном собрании Аудиторской палаты Беларуси были избраны 7 членов правления и 5 членов контрольно-ревизионной комиссии организации. Также были определены члены правления, представляющие интересы Аудиторской палаты в регистрирующем органе, и принят устав организации.

По предварительным итогам общим тайным голосованием членами правления были избраны Шельманова О.В. (ИП Шельманова О.В.) - анализ соответствия требованиям закона (ИП); Верещагина И.В. (KPMG) - внешняя оценка качества; Степанеева О.И. (Deloitte & Touche) - рассмотрение дел о применении мер воздействия; Костян Д.М. (ООО «ЮЭйчУай БизнесКоллегия») - внедрение МСФО; Матус Е.Г. (ИП Матус Е.Г) - международные стандарты аудиторской деятельности и кодекса этики; Кирслите Р.В. (ООО «ФБК-Бел») - соответствие программ подготовки аудиторов международным образовательным стандартам; Евдокимович А.А. (ООО «РСМ Бел Аудит») - соответствие программ деятельности Аудиторской палаты требованиям международных профессиональных объединений.

Директор «Deloitte & Touche» Ольга Степанеева отметила сбалансированность избранного состава правления, включающего как индивидуальных предпринимателей и представителей белорусских аудиторских организаций, так и крупных международных аудиторских компаний.