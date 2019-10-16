Минфин РБ озвучил требования к учредительному собранию аудиторов

Минфин РБ 15 октября 2019 года уточнил порядок проведения и созыва учредительного собрания Аудиторской палаты, запланированного на 5 ноября текущего года. Кроме того, опубликованы требования к членам правления организации, регламент работы учредительного собрания и устав палаты.

Согласно законодательству, члены правления Аудиторской палаты в количестве семи человек избираются учредительным собранием организации. Квалификационные требования к кандидатам специфицированы по направлениям деятельности членов Правления. Аудиторы согласны с требованиями Минфина.

«Члены правления организации избираются на трехлетний срок посредством тайного голосования. Решение по выбору оптимальных кандидатур является действительно важным для профессионального сообщества, поскольку кандидаты в случае избрания будут иметь возможность изменить и улучшить аудиторскую практику, содействовать внедрению международных стандартов аудита, а также повысить качество предоставляемых услуг. Мы поддерживаем желание министерства видеть в составе Правления кандидатов, обладающих не только теоретическими, но и практическими знаниями как в области учетных, так и международных стандартов», - сказала директор «Делойт» (Deloitte) Ольга Степанеева.

В ходе учредительного собрания помимо избрания членов правления палаты, запланированы утверждение устава и членов контрольно-ревизионной комиссии.