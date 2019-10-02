В Москве арестована дочь беглого белорусского бизнесмена Аверьянова

Дочь беглого белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова арестована для экстрадиции в Беларусь, где ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Согласно документу, решение удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Виктории Аверьяновой меры пресечения в виде заключения под стражу было принято еще 28 сентября текущего года, передает Sputnik.

Дочь известного белорусского бизнесмена Виктория Аверьянова является генеральным директором ЗАО "Интек": на протяжении многих лет она владела рядом популярных в Минске развлекательных заведений (в числе которых клубы Madison Club, "Африка", "Блиндаж", U2). Также Виктория Аверьянова - гендиректор торговой компании "Бистроф".

Уголовное дело в ее отношении было возбуждено в 2017 году СК Беларуси за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Тогда же было задержано шесть человек. в числе которых оказался директор компаний "Торговый Мир — "Кольцо" и "Парк развлечений Дримлэнд", а также управляющий Madison Royal Club. Каждый бизнес находился под контролем Юрия Аверьянова.

Не так давно уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, а также ряда должностных лиц коммерческих структур, было завершено, ущерб оценили в миллион рублей.

Некоторое время Виктория Аверьянова живет в России, где воспитывает двоих детей. Ее отец, бизнесмен Юрий Аверьянов, с 2017 года находится в Германии, в настоящее время он дожидается окончательного судебного решения под подпиской о невыезде.