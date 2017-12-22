Препятствий для предпринимательской деятельности больше нет - Лукашенко

Лукашенко заявил, что препятствий для предпринимательской деятельности больше нет.

"Ключевым из принятых документов является декрет, в котором речь идет о том, чтобы дать людям возможность развивать свое дело, а не думать о многочисленных бюрократических формальностях. Хочешь заниматься бизнесом - иди и работай! Больше никаких препятствий этому нет. Достаточно подать одно-единственное уведомление в исполком - все! На следующий день можно приступать к работе", - отметил он на встрече с представителями деловых кругов.

Александр Лукашенко 23 ноября подписал декрет № 7 "О развитии предпринимательства", который предусматривает "кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед обществом. При этом сохраняется минимально необходимый уровень контроля со стороны государства".