Последнее обновление: 01.10.2019 10:50

Премьер Украины назвал прожиточный минимум непрожиточным

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что прожиточный минимум в Украине должен быть вдвое выше.

"Для того, чтобы 10 млн украинцев получили достойный минимальный уровень обеспечения, нам нужно, чтобы прожиточный минимум был как минимум вдвое больше. Потому что на прожиточный минимум до 2 тыс. грн сегодня прожить невозможно", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV.

"В реальной жизни этот прожиточный минимум не позволяет человеку достойно себя чувствовать. А это значит, что государству нужно определить, каким на самом деле должен быть прожиточный минимум. Но возникает другая проблема, поскольку, признавая уровень бедности, мы, как государство, должны понимать откуда эти деньги взять", – отметил премьер.

Кабмин Украины заложил в проект бюджета на 2020 год рост прожиточного минимума на 8%.

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