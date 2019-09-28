Украина может легализовать криптовалюту

Министерство цифровой трансформации намерено завести в Украину международную платежную систему PayPal и определить правовой статус криптовалют, заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на презентации министерства.

«Мы сейчас активно работаем по PayPal. Понимаем проблематику, понимаем, почему раньше этого не получалось. Там есть, на самом деле, большие проблемы, но мы очень надеемся, что сможем послать правильный сигнал и политически все-таки решить этот вопрос, и PayPal заработает», - сообщил он, передает УНИАН.

Федоров также отметил, что определение правового статуса криптовалют поможет легализировать связанную с ними деятельность, такую, как покупка и продажа криптовалют, а также их майнинг, и выведет игроков рынка из «серой» зоны, что выступит стимулом для дополнительных поступлений в бюджет от уплаты налогов.

Ранее Министерство цифровой трансформации Украины заявило о планах в ближайшие три года обеспечить доступ к скоростному интернету жителей всех населенных пунктов и всех социальных объектов и законодательно определить минимальную скорость интернета в Украине.