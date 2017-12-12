Последнее обновление: 12.12.2017 12:42

С нового года в Украине заработает криптовалютный кошелек

C 1 января 2018 года в Украине заработает первый криптовалютный кошелек с функциями банкинга PrivatCoins. Об этом разработчик приложения Алексей Грушко рассказал изданию MC Today.

"Это не просто криптовалютный кошелек, который позволяет покупать и продавать валюту. Через время в приложение добавятся функции онлайн-банкинга", - отметил Грушко.

Изначально будет доступно пополнение мобильных телефонов. Дальше в планах - все, что есть в классическом онлайн-банкинге: покупка билетов, оплата коммунальных платежей и т.д.

По словам разработчика, основная цель проекта - дать возможность рядовому пользователю покупать и продавать биткоины.

Покупать биткоины в системе можно на сумму не более 25 тыс. грн и не менее 100 грн за один платеж. В будущем это ограничение можно будет снять, когда примут новые юридические нормы.

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование