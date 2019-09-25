Украина увеличила экспорт зерна в полтора раза

Украина с начала 2019-2020 маркетингового года (июль 2019 - июнь 2020), по состоянию на 24 сентября, экспортировали 12,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 49% больше, чем по состоянию на аналогичную дату прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНИАН.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт более 7,7 млн тонн, ячменя - почти 2,8 млн тонн, кукурузы - 1,9 млн тонн. Кроме того, за отчетный период украинские аграрии поставили на внешние рынки 72,5 тыс. тонн пшеничной муки, что на 63% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В 2018-2019 МГ Украина экспортировала 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.