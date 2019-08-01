Украина увеличила экспорт зерна на 54%

Украина увеличила экспорт зерновых в июле, первом месяце маркетингового сезона 2019/20 годов, на 54% в годовом выражении, до 3,7 миллиона тонн, сообщил в четверг Госпроднадзор.

Продажи выросли в основном за счет увеличения экспорта пшеницы и ячменя, передает Reuters.

В сообщении говорится, что за рубеж в июле было продано 1,4 миллиона тонн пшеницы, 1,3 миллиона тонн кукурузы и 1 миллион тонн ячменя.

По данным министерства, в сезоне 2018/19 годов, завершившемся 30 июня, экспорт зерна увеличился до 49,995 миллиона тонн с 39,38 миллиона тонн в предыдущем сезоне 2017/18 годов.

Украина собрала в 2018 году рекордные 70 миллионов тонн зерновых и рассчитывает, что урожай 2019 года будет не хуже прошлогоднего.