Курсы наличной валюты в банках Минска на 23 сентября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 2,042 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 2,048 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,01 рубля и составила 2,25 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,01 рубля и составила 2,257 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,19(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,20(снизился на 0,01 рубля).