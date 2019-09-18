Последнее обновление: 18.09.2019 17:55

Nissan намерен продать торговое подразделение за $1 млрд

Японский автопроизводитель Nissan намерен продать дочернее предприятие, которое специализируется на торговле автомобильными запчастями за $1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По словам собеседников агентства, Nissan предложила частным инвестиционным фондам и торговым компаниям принять участие в торгах на покупку 100% акций Nissan Trading Co. Покупатель может быть выбран октябре.

Примерная стоимость сделки включает долг.

Пока процесс продажи продолжается, и никаких соглашений еще не подписано, уточняют источники.

В Nissan это информацию пока не комментируют.

Nissan Trading была основана в 1978 году. Компания ведет бизнес в США, Китае, Южной Корее, Великобритании, Индии и Мексике.

Акции Nissan в среду подешевели на 0,4% на торгах в Токио. С начала года капитализация компании сократилась на 18,9%, до 2,8 трлн иен ($26 млрд).

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