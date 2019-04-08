Акционеры Nissan исключили Гона из совета директоров на фоне новых обвинений

Акционеры Nissan Motor Co в понедельник исключили Карлоса Гона из совета директоров компании, окончательно разорвав связи с бывшим топ-менеджером, обвиняемым в финансовых нарушениях и обогащении за счет автопроизводителя.

Прокуроры в Токио на прошлой неделе пошли на редкие меры, повторно задержав Гона спустя примерно 30 дней после его выхода на свободу под залог в размере $9 миллионов.

Согласно новым обвинениям, бывшего главу совета директоров Nissan подозревают в попытке обогатиться на сумму $5 миллионов за счет компании. Он отрицает все обвинения и говорит, что стал жертвой переворота в совете директоров.

Гона, в первый раз задержанного в ноябре, обвиняют в занижении реального размера своей зарплаты в Nissan и перекладывании на компанию личных убытков. Тем не менее новые обвинения могут иметь более серьезные последствия, поскольку указывают на то, что Гон мог использовать средства Nissan в личных целях.

Собравшиеся на внеочередном собрании акционеры проголосовали за исключение из совета директоров Гона, а также обвиняемого вместе с ним бывшего уполномоченного директора компании Грега Келли. Келли также отрицает все обвинения.