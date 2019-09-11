Последнее обновление: 11.09.2019 10:47

Курсы наличной валюты в банках Минска на 11 сентября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,006 рубля и составил 2,087 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 рубля и составил 2,091 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,007 рубля и составила 2,303 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,006 рубля и составила 2,31 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,19(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,20(не изменился).

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