Курсы наличной валюты в банках Минска на 10 сентября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,007 рубля и составил 2,093 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,009 рубля и составил 2,097 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,016 рубля и составила 2,31 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,024 рубля и составила 2,316 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,20(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,20(не изменился).