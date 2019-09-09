Последнее обновление: 09.09.2019 17:25

Немецкий экспорт внезапно вырос в июле, импорт снизился

Немецкий экспорт вырос в июле, показали данные в понедельник, неожиданно уверенно начав третий квартал и свидетельствуя о том, что крупнейшая экономика Европы сможет противостоять последствиям торговой войны и неопределенности, связанной с Brexit.

Экспорт вырос на 0,7% в июле в месячном исчислении с учетом сезонных факторов, показали данные Федерального статистического ведомства Германии. Импорт сократился на 1,5%.

Профицит торгового баланса Германии вырос до 20,2 миллиарда евро ($22,27 миллиарда) с пересмотренных вниз 18,0 миллиарда евро месяцем ранее.

Экономисты, опрошенные Рейтер, ждали снижения экспорта на 0,5%, импорта - на 0,3% и профицит торгового баланса на уровне 17,5 миллиарда евро.

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