Экспорт из ФРГ в 2018 году достиг нового рекордного уровня

Экспорт из Германии в минувшем году достиг нового рекордного уровня, несмотря на международные торговые конфликты.

В 2018 году немецкие предприятия экспортировали товаров почти на 1,318 трлн евро - на три процента больше, чем годом ранее. Импорт за тот же период вырос на 5,6% до 1,090 трлн евро, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 8 февраля.

В результате показатели и по экспорту, и по импорту превысили рекордные, зафиксированные в 2017 году. Тогда Германия экспортировала товаров на 1,279 трлн евро, а импортировала - на 1,031 трлн евро. Данные за 2018 год означают, что внешнеторговый профицит, за которой Германию столь широко критикуют в мире, сократился за год с 247,9 до 227,8 млрд евро.

Большинство товаров - на сумму в 778,7 млрд евро (+ 3,8%) - Германия экспортировала в другие страны Евросоюза. Импорт продукции Made in Germany в страны ЕС вырос в минувшем году на 6,3% до 623 млрд евро.

Наиболее сильное сокращение экспорта в годовом исчислении было зафиксировано в декабре 2018 года. Тогда Германия продала за границу товаров на 96,1 млрд евро - на 4,5% меньше, чем в декабре 2017-го. В то же время объем импорта в годовом исчислении в декабре почти не изменился, сохранившись на уровне 82,1 млрд евро.