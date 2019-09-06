China Mobile до конца года намерена запустить сети 5G более чем в 50 городах

Крупнейший в мире оператор связи по числу абонентов China Mobile Ltd. планирует до конца текущего года начать предоставление коммерческих услуг на базе сетей 5G более чем в 50 городах Китая.

Компания построила свыше 20 тыс. базовых станций для мобильных сетей нового стандарта в 52 крупных городах по всей стране. В том числе в Пекине установлено более 3,5 тыс. станций, и планируется дальнейшее увеличение их числа, сообщает агентство "Синьхуа".

China Mobile инвестирует 24 млрд юаней ($3,39 млрд) для того, чтобы ускорить процесс развертывания сети 5G в КНР, и уже начала строительство примерно в 300 городах.

В конце августа министерство промышленности и информатизации страны сообщало о том, что в 50 городах Китая до конца текущего года планируется построить более 50 тыс. базовых станций 5G.

В начале июня министерство выдало лицензии на коммерческое использование технологии 5G компаниям China Telecom, China Mobile и China Unicom, а также телерадиовещательной China Broadcasting Network. По состоянию на конец июля в общей сложности было выдано 7 разрешений на доступ оборудования 5G к сети.