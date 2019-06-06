В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G

Министерство промышленности и информатизации КНР в четверг выдало лицензии на коммерческое использование сети 5G четырем компаниям, говорится в сообщении ведомства.

Первыми обладателями государственных лицензий стали основные сотовые операторы страны China Telecom, China Unicom и China Mobile, а также Медиакорпорация Китая, в которую входят Международное радио Китая, Центральное телевидение Китая и Центральное народное радио.

"Министерство промышленности и информатизации КНР 6 июня выдало четырем компаниям коммерческие лицензии на предоставление телекоммуникационных услуг сети мобильной связи пятого поколения", - говорится в заявлении ведомства.

В декабре прошлого года министерство информатизации и промышленности Китая выдало лицензии China Telecom, China Unicom и China Mobile на использование тестовых частот для сети 5G.

5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.