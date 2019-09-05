На пост гендиректора МАГАТЭ претендуют 4 кандидата

На пост главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) претендуют 4 кандидата, сообщает в четверг французская газета Le Figaro со ссылкой на источники.

По их данным, словацкое правительство выдвинуло на эту должность Марту Зьякову, которая в настоящее время возглавляет ведомство по ядерному регулированию в Словакии.

"Мы считаем, что пришло время для того, чтобы организацию возглавила женщина", - отметил представитель словацкого МИД.

Среди кандидатов - нынешний исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, который является гражданином Буркина-Фасо. Он объявил о выдвижении своей кандидатуры, а также указал, что об этом попросила "его страна".

Посол Аргентины в Австрии и эксперт по вопросам, связанным с ядерной сферой, Рафаэль Гросси также является кандидатом на должность гендиректора МАГАТЭ.

Четвертый кандидат - 43-летний румын Корнел Ферцэ, который в настоящее время является исполняющим обязанности главы МАГАТЭ.

"Увеличение числа кандидатур могло бы улучшить позиции Рафаэля Гросси, поскольку он был первым, кто начал участвовать в гонке и получил решительную поддержку важных стран", - приводит издание слова неназванного дипломатического источника.

Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался в июле этого года.

Гендиректора МАГАТЭ уполномочен назначать совет управляющих организации. Затем он утверждается Генеральной конференцией, в которой представлены все государства-члены организации.