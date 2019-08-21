Geely сократила прибыль за полугодие на 40%

Китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings Ltd., владеющий также шведской Volvo Cars Corp., зафиксировал падение полугодовой прибыли на 40% в условиях продолжающегося сокращения автомобильного рынка в Китае.

Чистая прибыль в первом полугодии составила 4,01 млрд юаней ($567,8 млрд) против 6,67 млрд юаней за аналогичный период годом ранее, сообщается в материалах компании для фондовой биржи.

Выручка в январе-июне уменьшилась на 11%, до 47,56 млрд юаней.

За этот период компания реализовала 651,68 тыс. автомобилей, что на 15% ниже показателя за первое полугодие 2018 года.

Отмечается, что ухудшение показателей главным образом обусловлено ценовым давлением, слабым спросом и жесткой конкуренцией на рынке.

Акции Geely на торгах в Гонконге в среду подешевели на 0,2%. С начала года капитализация компании снизилась на 19,7%, до 101,2 млрд гонконгских долларов ($12,9 млрд).

Geely является глобальной автомобильной группой, владеющей рядом хорошо известных брендов, включая Geely Auto, LYNK & CO, Volvo Cars, Polestar, London Electric Vehicle Company (LEVC) и другие. Штат Geely насчитывает более 50 тыс. сотрудников по всему миру.